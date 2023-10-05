Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Bergerak di Rp6.875-6.898

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:05 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Bergerak di Rp6.875-6.898
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini masih rawan untuk melanjutkan koreksinya ke rentang 6.747-6.820 sekaligus menguji MA200.

"Meskipun menguat, diperkirakan akan cenderung terbatas ke rentang area 6.875-6.898," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (5/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.823, 6.744 dan resistance 6.913, 7.046.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

MARK - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 575-600

Target Price: 625, 680

Stoploss: below 560

