JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini masih rawan untuk melanjutkan koreksinya ke rentang 6.747-6.820 sekaligus menguji MA200.
"Meskipun menguat, diperkirakan akan cenderung terbatas ke rentang area 6.875-6.898," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (5/10/2023).
BACA JUGA:
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.823, 6.744 dan resistance 6.913, 7.046.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BACA JUGA:
MARK - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 575-600
Target Price: 625, 680
Stoploss: below 560