Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Bergerak di Rp6.875-6.898

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini masih rawan untuk melanjutkan koreksinya ke rentang 6.747-6.820 sekaligus menguji MA200.

"Meskipun menguat, diperkirakan akan cenderung terbatas ke rentang area 6.875-6.898," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (5/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.823, 6.744 dan resistance 6.913, 7.046.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

MARK - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 575-600

Target Price: 625, 680

Stoploss: below 560