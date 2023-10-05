Pembelian Beras Dibatasi, Masyarakat Diusulkan Makan Ubi

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden yakni Jusuf Kalla (JK) menanggapi soal pembatasan pembelian beras 10kg/hari.

JK mengusulkan agar masyarakat ini dapat mencari bahan pokok lainnya seperti ubi atau kentang yang bisa dijadikan pengganti karbohidrat nasi.

"Alternatif makan ubi, makan apa untuk daerah tertentu. Mau gimana lagi seluruh dunia begini," kata Jusuf Kalla kepada wartawan usai menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) atau Muslim Council of Elders di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023.

Menurutnya, saat ini hampir di seluruh negara mengalami bencana kekeringan dan menjadi berimbas kepada daya produksi beras dalam negeri.

JK juga menilai kalau saat ini Indonesia mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi padi di dalam negeri yang merupakan dampak dari kekeringan tersebut.