HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembelian Beras Dibatasi, Masyarakat Diusulkan Makan Ubi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |03:01 WIB
Pembelian Beras Dibatasi, Masyarakat Diusulkan Makan Ubi
Pembelian beras bakal dibatasi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden yakni Jusuf Kalla (JK) menanggapi soal pembatasan pembelian beras 10kg/hari.

JK mengusulkan agar masyarakat ini dapat mencari bahan pokok lainnya seperti ubi atau kentang yang bisa dijadikan pengganti karbohidrat nasi.

 BACA JUGA:

"Alternatif makan ubi, makan apa untuk daerah tertentu. Mau gimana lagi seluruh dunia begini," kata Jusuf Kalla kepada wartawan usai menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) atau Muslim Council of Elders di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023.

Menurutnya, saat ini hampir di seluruh negara mengalami bencana kekeringan dan menjadi berimbas kepada daya produksi beras dalam negeri.

 BACA JUGA:

JK juga menilai kalau saat ini Indonesia mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi padi di dalam negeri yang merupakan dampak dari kekeringan tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
