Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Surplus Beras 13%, RI Buka Keran Ekspor ke Arab Saudi dan Papua Nugini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |15:25 WIB
Surplus Beras 13%, RI Buka Keran Ekspor ke Arab Saudi dan Papua Nugini
Ekspor RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah membuka peluang ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada pada 2025. Kenaikan produksi sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi dasar kebijakan tersebut.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa kondisi surplus beras mendorong pemerintah untuk mengekspor ke sejumlah negara, termasuk Arab Saudi dan Papua Nugini.

“Pemerintah menyatakan bahwa RI kini sudah mencapai target swasembada beras. Kini, pemerintah mulai mengekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Arab Saudi dan Papua Nugini, seiring meningkatnya produksi dalam negeri yang diklaim mengalami surplus,” kata Wamentan Sudaryono saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (19/32026).

“Kemudian juga di tahun 2025 juga mungkin saya kira awak media semua sudah tahu bahwa kita sudah swasembada, surplus kita atau produksi kita naik 13% dibanding tahun 2024 dan swasembada tidak impor beras lagi,” lanjutnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah merealisasikan ekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.000 ton. Jumlah ini merupakan bagian dari target total sekitar 20.000 ton yang akan dikirim ke negara tersebut.

“Tapi yang sudah terlaksana, nanti tolong dicatat, kita sudah meluncurkan, kita sudah melepas ekspor beras ke Arab Saudi 2.000 ton,” ujarnya.

Ekspor tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan jemaah haji dan umrah asal Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah juga melihat peluang untuk memperluas pasar dengan menyuplai kebutuhan beras bagi jemaah dari negara lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205063/beras_bulog-dhAn_large.jpg
2.280 Ton Beras RI Mulai Dikirim ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204980/beras-Hmj3_large.jpg
RI Ekspor Perdana 2.280 Ton Beras Premium ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202700/beras_bulog-PMvW_large.jpg
Dirut Bulog Tegaskan Harga Beras dan Minyakita Stabil pada Ramadhan dan Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202273/beras_bulog-kmSW_large.jpg
215 Ribu Jamaah Haji Indonesia Akan Disuplai Beras Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202180/pasar-x238_large.jpg
Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199549/mentan_amran-NULl_large.jpg
Serapan Naik 700 Persen di Awal 2026, RI Buka Peluang Ekspor Beras 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement