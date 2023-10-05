Putri Ariani Bisa Hidup 40 Tahun Tanpa Kerja?

JAKARTA – Putri Ariani berhasil menjadi juara keempat dalam ajang unjuk bakat America Got Talent (AGT).

Penampilan memukau penyanyi disabilitas asal Yogyakarta ini sukses menuai sorotan dunia internasional.

Pada babak final America’s Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani membawakan lagu ‘Don’t Let The Sun Go Down on Me’ yang dipopulerkan oleh Elton John. Emosi dalam lagu tersebut tersampaikan dengan baik hingga membuat Putri Ariani mendapat banyak pujian dari para juri.

Bahkan Simon Cowell pun tidak segan mendatangi Putri Ariani dan memeluknya. Kendati demikian, dengan bakat spektakulernya, Putri Ariani harus puas duduk di posisi keempat.

Besaran hadiah yang diterima Putri Ariani yang juara 4 AGT 2023 memang tidak diketahui detailnya secara pasti.

Pasalnya, AGT hanya merilis hadiah untuk juara pertama saja yakni sebesar USD1 juta atau setara dengan Rp15,4 miliar berdasarkan kurs Rp15.473 per dolar. Besaran hadiah fantastis tersebut diraih oleh Adrian Stoica dan anjingnya, Hurricane.