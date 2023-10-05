Intip Gaji dan Tunjangan Ferdy Sambo, Polisi yang Menangani Kasus Kopi Sianida

JAKARTA – Film dokumenter garapan Netflix yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso telah tayang pada Kamis, 28 September 2023. Film ini kembali menjadi perbincangan hangat karena polisi yang menangani kasus tersebut ialah Irjen Pol Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo kala itu merupakan polisi anak buah Krishna Murti yang menangani kasus kopi sianida.

Sebelumnya, mantan Kadiv Propam Polri ini bersama Brigjen Krishna Murti berhasil mengungkap kasus kopi sianida tersebut, hingga membawa kenaikan pangkat bagi Sambo, menjadi Irjen Pol.

Dikutip dari berbagai sumber Ferdy Sambo juga menjadi sorotan setelah mendapat diskon hukuman dari Mahkamah Agung. Hal ini memicu perdebatan seputar kompensasi yang diterimanya saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Sebagai pejabat tinggi Polri, Ferdy Sambo telah diberikan fasilitas-fasilitas negara untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah rumah dinas yang terletak di kawasan elit, Duren Sawit, Jakarta Timur.