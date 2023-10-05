Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Syahrul Yasin Limpo Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:50 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi
Mentan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sore ini datang minta wakut Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesneg untuk menyampaikan surat pengunduran saya sebagai menteri," ujar Syahrul, Kamis (5/10/2023).

Adapun alasan mengundurkan diri karena adanya proses hukum yang sedang dihadapi.

"Saya harus siap menghadapi secara serius, walaupun saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi saya terlebih dahulu. Karena biarkanlah proses hukum berlansung dengan baik dan saya siap menghadapi," kata SYL.

Syahrul menjelaskan bahwa dirinya meniti karier dari lurah, lalu camat dan menjadi kepala daerah hingga 25 tahun. SYL pun mengaku baru merasakan terjerat dugaan korupsi pada dirinya.

Halaman:
1 2
