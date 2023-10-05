Mentan Syahrul Yasin Limpo: Kasih Saya Kesempatan Tarik Napas

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta kesempatan untuk menarik napas karena padatnya jadwal hari ini. Setelah pulang kunjungan kerja dari Eropa, dirinya langsung menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya.

"Izin temen-temen kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan panjang," ujarnya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, (5/10/2023).

Mentan mengaku lelah atas banyaknya masalah yang saat ini tengah dihadapinya. Termasuk baru pulang dinas luar negeri dari Roma, Italia.

Kepulangan SYL bahkan sempat tertunda pasca informasi penerapannya sebagai tersangka kasus koruptor tersebar.

BACA JUGA: Mentan Syahrul Yasin Limpo Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi

Seharusnya, dijadwalkan kader partai NasDem itu tiba di Indonesia pada Minggu, (1/10/2023). Namun, saat itu tiba-tiba SYL hilang kontak.

Dia mengatakan, kunjungannya ke Eropa yakni Italia dan Spanyol itu untuk mewakili negara. Dia datang ke benua biru dalam kunjungan kerja resmi atas nama kepentingan negara.

"Perjalan saya untuk kepentingan rakyat 280 juta orang saya kasih makan saya sudah Kerja dengan baik," tuturnya.

Setiba di Tanah Air, keesokan harinya SYL harus menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan. Kata SYL, sekitar tiga jam dia diperiksa oleh penyidik.

SYL pun mengaku sudah memberikan semua keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Namun, dia tak menjelaskan pemerasan yang dimaksud.

BACA JUGA: Menteri Siti Nurbaya Dampingi Mentan SYL Sampaikan Surat Pengunduran Diri

"Saya kira itu bisa saya sampaikan keterangan lain silahkan ditanya pada Polda," katanya.

Diduga, kedatangannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pemeriksaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK.

YSL pun tak menjelaskan soal skandal korupsi di Kemtan. Dia langsung menuju mobil, awak media pun mengejarnya untuk bertanya. Namun SYL hanya diam saja, dan langsung meninggalkan lokasi.