Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Syahrul Yasin Limpo: Kasih Saya Kesempatan Tarik Napas

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:55 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo: Kasih Saya Kesempatan Tarik Napas
Mentan Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta kesempatan untuk menarik napas karena padatnya jadwal hari ini. Setelah pulang kunjungan kerja dari Eropa, dirinya langsung menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya.

"Izin temen-temen kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan panjang," ujarnya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, (5/10/2023).

Mentan mengaku lelah atas banyaknya masalah yang saat ini tengah dihadapinya. Termasuk baru pulang dinas luar negeri dari Roma, Italia.

Kepulangan SYL bahkan sempat tertunda pasca informasi penerapannya sebagai tersangka kasus koruptor tersebar.

Seharusnya, dijadwalkan kader partai NasDem itu tiba di Indonesia pada Minggu, (1/10/2023). Namun, saat itu tiba-tiba SYL hilang kontak.

Dia mengatakan, kunjungannya ke Eropa yakni Italia dan Spanyol itu untuk mewakili negara. Dia datang ke benua biru dalam kunjungan kerja resmi atas nama kepentingan negara.

"Perjalan saya untuk kepentingan rakyat 280 juta orang saya kasih makan saya sudah Kerja dengan baik," tuturnya.

Setiba di Tanah Air, keesokan harinya SYL harus menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan. Kata SYL, sekitar tiga jam dia diperiksa oleh penyidik.

SYL pun mengaku sudah memberikan semua keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Namun, dia tak menjelaskan pemerasan yang dimaksud.

"Saya kira itu bisa saya sampaikan keterangan lain silahkan ditanya pada Polda," katanya.

Diduga, kedatangannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pemeriksaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK.

YSL pun tak menjelaskan soal skandal korupsi di Kemtan. Dia langsung menuju mobil, awak media pun mengejarnya untuk bertanya. Namun SYL hanya diam saja, dan langsung meninggalkan lokasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175764/mentan_amran-1A8c_large.jpg
Hilirisasi Kelapa, Mentan: Potensi Devisa Capai Rp2.400 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172158/petani_ngeluh_harga_pupuk_masih_naik-3sqd_large.jpg
Hari Tani Nasional, Petani Ngeluh ke Mentan Harga Pupuk Subsidi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167432/mentan_amran-zCQ7_large.jpg
Anggaran Kementan Naik Jadi Rp40 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163978/mentan_amran-NlhS_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Penggilingan Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3155896/beras_oplosan-M4Iu_large.jpg
Kementan: Beras Food Station Diperiksa di 5 Laboratorium Berbeda, Hasilnya Tak Sesuai Standar Mutu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement