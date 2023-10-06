IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke 6.897

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,33% atau 22,84 poin ke level 6.897. pada perdagangan sesi pertama Jumat (6/10/2023). Pagi ini, indeks dibuka pada level 6.875 dan sempat menyentuh angka tertingginya di level 6.913.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,20 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 749.472 kali. Adapun, sebanyak 247 saham harganya menguat, 249 saham harganya turun dan 241 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, sektor bahan baku naik 1,10%, sektor teknologi naik 1,04%, sektor kesehatan naik 0,67%, sektor siklikal naik 0,55%, sektor energi naik 0,51%, sektor non siklikal naik 0,36%, sektor transportasi naik 0,32% dan sektor properti naik 0,02%.

Sementara itu, sektor industri turun 0,49%, sektor infrastruktur turun 0,31% dan sektor keuangan turun 0,09%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,51% ke level 949, indeks IDX30 naik 0,55% ke level 490, indeks JII naik 1,35% ke level 554, serta indeks MNC36 naik 0,25% ke level 363.