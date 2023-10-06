Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat TikTok Shop Beroperasi Lagi di Indonesia

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |03:10 WIB
Syarat TikTok Shop Beroperasi Lagi di Indonesia
Syarat TikTok Shop Bisa Beroperasi Lagi di Indonesia. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA TikTok Shop resmi ditutup mulai Rabu 4 Oktober 2023. Polemik ini resmi berakhir ketika pemerintah melarang TikTok Shop melakukan transaksi dan melayani penjualan produk pada platform ini.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 mengenai Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan serta Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tercatat pada 26 September 2023.

Lantas akankah TikTok bisa membuka kembali TikTok Shop di Indonesia?

Sebenarnya, TikTok Shop bisa beroperasi kembali di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam Permendag 31/2023.

Pertama TikTok Shop harus mengantongi izin sebagai marketplace. Dijelaskan dalam Permendag 31/2023, Lokapasar (Marketplace) adalah penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi Pedagang (Merchant) untuk dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa sehingga perizinannya berbeda dengan media sosial dan social commerce.

Setelah mengantongi izin sebagai marketplace, TikTok wajib memisahkan TikTok Shop di platform yang berbeda agar bisa melakukan transaksi perdagangan.

TikTok Shop bisa saja melanjutkan operasionalnya di Indonesia, sebab TikTok dalam keterangan resminya tidak menyebutkan akan tutup secara permanen.

"TikTok Shop Indonesia tidak tersedia mulai 4 Oktober 2023 hingga pemberitahuan lebih lanjut," tulis TikTok Shop Indonesia dalam laman resminya dikutip Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100142/airlangga-1byD_large.jpg
Transaksi Belanja di Indonesia Rp25,4 Triliun, Diskon 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement