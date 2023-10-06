Syarat TikTok Shop Beroperasi Lagi di Indonesia

JAKARTA – TikTok Shop resmi ditutup mulai Rabu 4 Oktober 2023. Polemik ini resmi berakhir ketika pemerintah melarang TikTok Shop melakukan transaksi dan melayani penjualan produk pada platform ini.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 mengenai Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan serta Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tercatat pada 26 September 2023.

Lantas akankah TikTok bisa membuka kembali TikTok Shop di Indonesia?

Sebenarnya, TikTok Shop bisa beroperasi kembali di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam Permendag 31/2023.

Pertama TikTok Shop harus mengantongi izin sebagai marketplace. Dijelaskan dalam Permendag 31/2023, Lokapasar (Marketplace) adalah penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi Pedagang (Merchant) untuk dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa sehingga perizinannya berbeda dengan media sosial dan social commerce.

Setelah mengantongi izin sebagai marketplace, TikTok wajib memisahkan TikTok Shop di platform yang berbeda agar bisa melakukan transaksi perdagangan.

TikTok Shop bisa saja melanjutkan operasionalnya di Indonesia, sebab TikTok dalam keterangan resminya tidak menyebutkan akan tutup secara permanen.

"TikTok Shop Indonesia tidak tersedia mulai 4 Oktober 2023 hingga pemberitahuan lebih lanjut," tulis TikTok Shop Indonesia dalam laman resminya dikutip Kamis (5/10/2023).