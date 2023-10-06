Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |04:36 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri
Mentan Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sore ini datang minta wakut Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesneg untuk menyampaikan surat pengunduran saya sebagai menteri," ujar Syahrul.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi perihal kabar kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang akan menghadapnya ke Istana Negara. Presiden Jokowi pun meminta dikonfirmasi kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Dirinya kembali mengatakan, memang belum tahu mengenai hal ini dan meminta untuk bertanya saja kepada Setneg perihal jadwal.

Selain itu, Presiden Jokowi menuturkan, bahwa dirinya pun belum melakukan dengan Syahrul Yasin Limpo.

