JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) memberi apresiasi terhadap penjelasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada MNC Forum ke-72 di Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.
Hary menilai Sandiaga mengerti apa yang dibutuhkan Indonesia.
“Terima kasih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah menjadi pembicara di MNC Forum ke-72 dan membawakan tema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas dan Memahami Arti Nasionalisme,” ujar Hary seraya membagikan foto serta video acara pada laman Instagram miliknya, Jumat (6/10/2023).
“Bagus, beliau paham apa yang dibutuhkan Indonesia,” imbuhnya.
Hary menambahkan, Sandiaga mengerti apa yang harus dibangun, apa yang harus dikembangkan supaya Indonesia itu jangan masuk ke middle income trap.
“Seperti Argentina contohnya, sehingga tujuan Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar dunia, dari besaran ekonominya, itu bisa kita wujudkan,” paparnya.