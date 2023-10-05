Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe Ungkap Dampak Negatif Bila Bonus Demografi Tidak Dimaksimalkan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:06 WIB
Hary Tanoe Ungkap Dampak Negatif Bila Bonus Demografi Tidak Dimaksimalkan
Hary Tanoe Ungkap Dampak Bila RI Tak Bisa Maksimalkan Bonus Demografi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bila bonus demografi Indonesia tidak bisa dimaksimalkan. Apalagi cita-cita Indonesia Emas di 2045 mendatang.

Adapun dampak negatifnya yang dimaksud Hary Tanoe adalah terkait penciptaan lapangan kerja bagi para anak muda Indonesia.

"Ini bisa jadi ancaman kalau kita tidak bisa antara lain, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan pendidikan yang cukup, dan lain sebagaimananya," ujar Hary Tanoe, dalam acara MNC Forum LXXII (72) bertema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas dan Memahami Arti Nasionalisme yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Oleh karena itu, lanjut Hary tanoe, para pemimpin bangsa nantinya harus bisa mengelola bonus demografi denan baik. Pasalnya ini menjadi potensi yang sangat besar untuk memajukan Indonesia.

"Yang tadinya merupakan suatu kesempatan luar biasa ketika kita nanti capai Kemerdekaan Emas," ujarnya.

Sementara Hary Tanoe memaparkan dua tantangan yang bakal dihadapi oleh Indonesia dalam 35 tahun ke depan. Dua tantangan tersebut antara lain bonus demografi, dan kemajuan teknologi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174557/motogp-YArf_large.jpg
Efek MotoGP Mandalika 2025, Hotel Penuh hingga Penerbangan Meningkat ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171889/tito-aBgZ_large.jpg
Bertemu Purbaya, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat 2 Mesin Penggerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169831/luhut-dcUy_large.png
7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162985/prabowo_subianto-GVqe_large.png
Prabowo Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Yakin Bakal Terus Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement