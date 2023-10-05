Hary Tanoe Ungkap Dampak Negatif Bila Bonus Demografi Tidak Dimaksimalkan

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bila bonus demografi Indonesia tidak bisa dimaksimalkan. Apalagi cita-cita Indonesia Emas di 2045 mendatang.

Adapun dampak negatifnya yang dimaksud Hary Tanoe adalah terkait penciptaan lapangan kerja bagi para anak muda Indonesia.

BACA JUGA: Hary Tanoe Soroti Bonus Demografi RI yang Harus Dimaksimalkan

"Ini bisa jadi ancaman kalau kita tidak bisa antara lain, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan pendidikan yang cukup, dan lain sebagaimananya," ujar Hary Tanoe, dalam acara MNC Forum LXXII (72) bertema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas dan Memahami Arti Nasionalisme yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Oleh karena itu, lanjut Hary tanoe, para pemimpin bangsa nantinya harus bisa mengelola bonus demografi denan baik. Pasalnya ini menjadi potensi yang sangat besar untuk memajukan Indonesia.

BACA JUGA: Jokowi Beri Bonus untuk PNS Pindah ke IKN

"Yang tadinya merupakan suatu kesempatan luar biasa ketika kita nanti capai Kemerdekaan Emas," ujarnya.

Sementara Hary Tanoe memaparkan dua tantangan yang bakal dihadapi oleh Indonesia dalam 35 tahun ke depan. Dua tantangan tersebut antara lain bonus demografi, dan kemajuan teknologi.