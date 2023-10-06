Advertisement
AdaKami Belum Temukan Nasabah Viral Bunuh Diri

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |12:55 WIB
AdaKami Belum Temukan Korban Bunuh Diri Pinjol.
JAKARTA - AdaKami kesulitan belum menemukan nasabah yang katanya bunuh diri hingga sekarang. AdaKami pun mempertanyakan kebenaran dari kasus yang heboh di media sosial beberapa waktu lalu.

"AdaKami sudah melakukan investigasi. Dan dari investigasi kita, belum menemukan korban,” ujar Direktur Utama Adakami Bernardino Moningka Vega, dalam Konferensi Pers lanjutan Adakami X AFPI di salah satu hotel Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Oleh karena itu, AdaKami pun menunggu itikad baik dari penyebar informasi tersebut untuk memberikan informasi jelas soal korban bunuh diri tersebut.

Seperti yang diketahui, awal mula berita ini muncul melalui salah satu akun media sosial menceritakan mengenai kerabatnya yang terpaksa bunuh diri karena tidak bisa melunasi utang pinjol.

“Silahkan untuk memberikan kita informasi terkait dengan nama korbannya, KTP, dan sebagainya, supaya bisa dilakukan investigasi yang selanjutnya,” jelas Bernardino.

Telusuri berita finance lainnya
