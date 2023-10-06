Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AdaKami Tantang Penyebar Berita Viral Nasabahnya Bunuh Diri untuk Ungkap Identitas Korban

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |12:47 WIB
AdaKami Tantang Penyebar Berita Viral Nasabahnya Bunuh Diri untuk Ungkap Identitas Korban
AdaKami minta penyebar berita dugaan korban bunuh diri.
A
A
A

 

JAKARTA - AdaKami mengakui kalau hingga saat ini belum menemukan korban viral yang diduga bunuh diri.

Diketahui kalau berita dugaan korban bunuh diri itu sempat menyebar di media sosial (medsos). Bahkan dari akun yang menyebar informasi itu disebut kalau korban bunuh diri karena tak kuat dengan teror debt collector (DC) AdaKami.

 BACA JUGA:

“Silahkan untuk memberikan kita informasi terkait dengan nama korbannya, KTP-nya dan sebagainya, supaya bisa dilakukan investigasi yang selanjutnya,” kata Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega dalam Konferensi Pers lanjutan Adakami X AFPI di salah satu hotel Jakarta, Jumat (6/10/2023).

AdaKami juga menjelaskan kalau mereka masih belum menemukan identitas korban hingga saat ini.

 BACA JUGA:

“Sejak berita itu ditayangkan, AdaKami sudah melakukan investigasi, dan dari investigasi kita, kita belum menemukan korban,” jelasnya.

Halaman:
1 2
