Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Babak Baru Dugaan Nasabah AdaKami Bunuh Diri, Pengusutan Beralih ke Polisi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |13:11 WIB
Babak Baru Dugaan Nasabah AdaKami Bunuh Diri, Pengusutan Beralih ke Polisi
A
A
A

JAKARTA – Bareskrim Polri telah memanggil tim AdaKami terkait kasus viral soal penagihan pinjaman online (pinjol) yang membuat nasabah bunuh diri.

Sebelumnya AdaKami membeberkan hasil investigasi kasus viral adanya nasabah yang diduga bunuh diri karena diteror oleh debt collector (DC).

"Semua data yang kita miliki dari hasil investigasi ini sudah kita serahkan ke polisi dan mungkin sekarang ini penyelidikannya sudah dialihkan ke pihak penegak hukum," ujar Direktur Utama (Dirut) AdaKami, Bernardino Moningka Vega Jr di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Pihaknya saat ini masih menunggu kabar dan informasi tambahan dari akun medsos yang pertama kali memberitakan kasus tersebut.

"Silahkan untuk memberikan informasi tentang nama korbannya, KTP-nya dan sebagainya untuk kita bisa melakukan investigasi selanjutnya," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement