Cara Beli Meterai Elektronik untuk Seleksi CPNS 2023

Cara beli meterai elektronik untuk CPNS 2023 (Foto: Okezone)

JAKARTA – Begini cara beli meterai elektronik untuk seleksi CPNS 2023. E-Meterai atau meterai elektronik menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh para peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

E-meterai nantinya digunakan untuk dokumen-dokumen tertentu yang akan diunggah ke dalam laman SSCASN. Untuk memudahkan pengimplementasiannya, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) telah menyediakan situs resmi khusus yang sudah terintegrasi dengan pelayanan CASN.

Lantas bagaimana cara beli meterai elektronik??

Para peserta bisa membeli meterai elektronik untuk persyaratan dokumen melalui website SSCASN maupun lamar resmi e.meterai.co.id. Selain itu anda juga bisa membeli meterai elektronik sesuai kebutuhan dokumen yang harus ada meterai elektroniknya.

Berikut langkah yang perlu dilakukan untuk membeli meterai elektronik.

1. Login ke akun SSCASN yang sudah didaftarkan

2. Isi biodata peserta dengan benar, lengkap, dan jangan sampai ada yang terlewat

3. Pilihlah jenis seleksi yang ingin dilamar, instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar

4. Isi riwayat pekerjaan anda dengan teliti dan lengkap

5. Klik bagian Cek Akun E-meterai lalu pilihlah Registrasi E-meterai