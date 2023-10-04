Pelamar CPNS 2023 Sudah Tembus 715.925 Orang

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis data terupdate mengenai jumlah pelamar pada Seleksi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) 2023. Data telah diperbarui per Selasa, 3 Oktober 2023 pada pukul 06.00 WIB.

Meskipun banyak membuka lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Namun, tak semua instansi pemerintahan ramai oleh calon pelamar.

Dikutip dari laman instagram resmi milik BKN, telah tercatat hingga sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya memiliki dua pelamar.

Berikut data statistik pelamar SSCASN 2023, yang telah dirangkum Okezone, Rabu, (4/10/2023).

Pelamar CPNS