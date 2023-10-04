Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelamar CPNS 2023 Sudah Tembus 715.925 Orang

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:37 WIB
Pelamar CPNS 2023 Sudah Tembus 715.925 Orang
Pelamar CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis data terupdate mengenai jumlah pelamar pada Seleksi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) 2023. Data telah diperbarui per Selasa, 3 Oktober 2023 pada pukul 06.00 WIB.

Meskipun banyak membuka lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Namun, tak semua instansi pemerintahan ramai oleh calon pelamar.

Dikutip dari laman instagram resmi milik BKN, telah tercatat hingga sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya memiliki dua pelamar.

Berikut data statistik pelamar SSCASN 2023, yang telah dirangkum Okezone, Rabu, (4/10/2023).

Pelamar CPNS

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement