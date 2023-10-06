Menko Luhut Dikabarkan Sakit, Diminta Dokter Istirahat Percepat Pemulihan Kesehatan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan sakit. Bahkan beredar kabar di media sosial bahwa Menko Luhut dirawat di rumah sakit.

Juru Bicara (Jubir) Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan bahwa saat ini kondisi Luhut sedang dalam keadaan baik.

"Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Pak Luhut berada dalam kondisi yang baik dan berada di Jakarta," katanya saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (6/10/2023).

Jodi menjelaskan bahwa saat ini kondisi Menko Luhut masih perlu istirahat untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan.

"Berdasarkan anjuran dokter, beliau diminta untuk melakukan bedrest guna mempercepat pemulihan kesehatannya," katanya.