Sederet Keuntungan Lebih Kartu Kredit MNC Bank, Banyak Promonya

JAKARTA - Sederet keuntungan lebih kartu kredit MNC Bank. Kartu kredit adalah alat keuangan yang sangat fleksibel dan bermanfaat, terutama jika Anda memilih kartu kredit yang tepat.

Salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda pertimbangkan adalah kartu kredit dari MNC Bank. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi sehari-hari, tetapi MNC Bank juga secara rutin menawarkan berbagai promo menarik yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada pemegang kartu.

“Dengan Kartu Kredit MNC Bank, Nasabah tidak hanya mendapatkan alat pembayaran yang praktis, tetapi juga akses ke berbagai promo dan keuntungan eksklusif, dengan tetap mengontrol anggaran dan menikmati gaya yang diinginkan. Kartu kredit MNC Bank, satu kartu segudang manfaat”, ungkap Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata, Jumat (6/10/2023).

Untuk lebih jelas, mari kita simak sejumlah promo menarik Kartu Kredit MNC Bank yang bisa Anda nikmati.

1. Cicilan 0% Beli Produk Samsung

Beli produk Samsung tipe apapun, dapatkan promo cicilan 0% dengan transaksi minimal Rp1 juta menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Pembelian produk Samsung dengan promo tersebut dapat dilakukan di outlet PT Mitra Hub Indonesia yakni Samsung Multi Experience Store (SMS), Samsung Experience Store (SES) dan Samsung Premium Store (SPS). Periode promo cuma sampai akhir tahun 2023, yuk buruan.

2. Promo KopiKren, Beli Kopi Gratis Kopi

Nikmati kesegaran kopi di gerai KopiKren dengan Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard® dan dapatkan bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 untuk makan di tempat (dine in) dan dibawa pulang (take away) dengan transaksi minimal Rp150 ribu (tidak termasuk ongkos kirim). Promo ini berlaku hingga akhir tahun 2023.

3. Promo Twist N Go Café & Restaurant

Nikmati hidangan lezat di Twist N Go Café & Restaurant dengan diskon 20% serta free upgrade dan upsize minuman. Promo ini berlaku bagi semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu. Manjakan lidah dengan hidangan istimewa di Twist N Go PIK Golf Island, Twist N Go Summarecon Mall Serpong, Twist N Go Express BSD, dan Twist N Go Express Mall BTM Bogor. Promo berlangsung hingga 14 November 2023, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencicipi makanan lezat dengan penawaran spesial.

4. Cashback Isi BBM di Seluruh SPBU

Isi BBM bisa dapet cashback Rp100.000 ? bisa dong! Cukup isi BBM minimal Rp250.000/transaksi/kartu dengan total akumulasi transaksi Rp1.000.000 per bulannya menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Cashback akan dikreditkan langsung ke kartu kredit nasabah pada bulan berikutnya setelah transaksi. Khusus untuk kartu tambahan, cashback akan diberikan kepada kartu utama. Periode promo berlaku sampai akhir tahun 2023.