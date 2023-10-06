Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Sederet Keuntungan Lebih Kartu Kredit MNC Bank, Banyak Promonya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |13:11 WIB
Sederet Keuntungan Lebih Kartu Kredit MNC Bank, Banyak Promonya
Promo kartu kredit MNC Bank (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Sederet keuntungan lebih kartu kredit MNC Bank. Kartu kredit adalah alat keuangan yang sangat fleksibel dan bermanfaat, terutama jika Anda memilih kartu kredit yang tepat.

Salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda pertimbangkan adalah kartu kredit dari MNC Bank. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi sehari-hari, tetapi MNC Bank juga secara rutin menawarkan berbagai promo menarik yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada pemegang kartu.

“Dengan Kartu Kredit MNC Bank, Nasabah tidak hanya mendapatkan alat pembayaran yang praktis, tetapi juga akses ke berbagai promo dan keuntungan eksklusif, dengan tetap mengontrol anggaran dan menikmati gaya yang diinginkan. Kartu kredit MNC Bank, satu kartu segudang manfaat”, ungkap Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata, Jumat (6/10/2023).

Untuk lebih jelas, mari kita simak sejumlah promo menarik Kartu Kredit MNC Bank yang bisa Anda nikmati.

1. Cicilan 0% Beli Produk Samsung

Beli produk Samsung tipe apapun, dapatkan promo cicilan 0% dengan transaksi minimal Rp1 juta menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Pembelian produk Samsung dengan promo tersebut dapat dilakukan di outlet PT Mitra Hub Indonesia yakni Samsung Multi Experience Store (SMS), Samsung Experience Store (SES) dan Samsung Premium Store (SPS). Periode promo cuma sampai akhir tahun 2023, yuk buruan.

2. Promo KopiKren, Beli Kopi Gratis Kopi

Nikmati kesegaran kopi di gerai KopiKren dengan Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard® dan dapatkan bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 untuk makan di tempat (dine in) dan dibawa pulang (take away) dengan transaksi minimal Rp150 ribu (tidak termasuk ongkos kirim). Promo ini berlaku hingga akhir tahun 2023.

3. Promo Twist N Go Café & Restaurant

Nikmati hidangan lezat di Twist N Go Café & Restaurant dengan diskon 20% serta free upgrade dan upsize minuman. Promo ini berlaku bagi semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu. Manjakan lidah dengan hidangan istimewa di Twist N Go PIK Golf Island, Twist N Go Summarecon Mall Serpong, Twist N Go Express BSD, dan Twist N Go Express Mall BTM Bogor. Promo berlangsung hingga 14 November 2023, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencicipi makanan lezat dengan penawaran spesial.

4. Cashback Isi BBM di Seluruh SPBU

Isi BBM bisa dapet cashback Rp100.000 ? bisa dong! Cukup isi BBM minimal Rp250.000/transaksi/kartu dengan total akumulasi transaksi Rp1.000.000 per bulannya menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Cashback akan dikreditkan langsung ke kartu kredit nasabah pada bulan berikutnya setelah transaksi. Khusus untuk kartu tambahan, cashback akan diberikan kepada kartu utama. Periode promo berlaku sampai akhir tahun 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/622/3172403/bunga_deposito-w4dg_large.jpg
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement