HOME FINANCE

Holding Ultra Mikro BRI, Pegadaian dan PNM Ajak UMKM Bersatu Tumbuh Bersama untuk Naik Kelas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:13 WIB
Holding Ultra Mikro BRI, Pegadaian dan PNM Ajak UMKM Bersatu Tumbuh Bersama untuk Naik Kelas
Holding Ultra Mikro BRI, Pegadaian, dan PNM membuat program literasi bertajuk SenyuM Incubation Program. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – Untuk mendorong para pelaku UMKM melaju go digital dalam memasarkan produk, tiga entitas Holding Ultra Mikro BRI, Pegadaian dan PNM membuat program literasi bertajuk ‘SenyuM Incubation Program’.

Program ini merupakan sebuah rangkaian program pelatihan dan pemberdayaan UMKM berupa kompetisi bisnis, untuk mencari pengusaha UMKM yang visioner dan membantu mereka memajukan bisnis bersama.

Bekerja sama dengan Komunitas Pebisnis Online HaiBolu, kegiatan ini digelar secara online dan offline yang diselenggarakan serentak di tiga Rumah BUMN pada Kota yang berbeda, di antaranya Yogyakarta, Makassar dan Manado.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang nantinya akan berdampak pada kemajuan bisnis peserta agar dapat mewujudkan komitmen Pegadaian dalam mendukung UMKM naik kelas.

“Program ini dilaksanakan secara hybrid dan kami bekerja sama dengan Rumah BUMN untuk menjadi lokasi berkumpul dan pelatihan offline selama bulan Mei hingga September 2023 ini, serentak di 3 kota, Jogja, Makassar dan Manado,” ucapnya.

Telusuri berita finance lainnya
