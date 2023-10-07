Ini Sederet PR Menteri Pertanian yang Baru Usai Syahrul Yasin Limpo Mundur

JAKARTA - Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjabarkan sejumlah pekerjaan Menteri Pertanian. Sebagaimana diketahui kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Plt Menteri Pertanian (Mentan). Keputusan itu setelah Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan pengubduran diri sebagai orang nomor satu di Kementerian Pertanian.

Kepala Negara mengaku dirinya telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Henry berharap bahwa pemilihan calon tersebut akan membawa semangat baru ke dalam sektor pertanian nasional.

“Menteri Pertanian harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus. Mencakup pengalaman dalam pembangunan pertanian, kemampuan dalam urusan petani, keahlian dalam organisasi, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait," ujar Henry kepada Okezone, Sabtu (7/10/2023).