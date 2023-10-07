Harga Emas Antam Naik Rp4.000/Gram di Perdagangan Akhir Pekan

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan, Sabtu (7/10/2023). Harga emas hari ini terpantau kembali naik Rp4.000, di level Rp1.047.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp4.000 di level Rp924.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp573.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.010.000, dan 10 gram Rp9.965.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp49.495.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp493.820.000 dan Rp987.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.