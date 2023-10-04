Daftar Harga Emas Antam dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

JAKARTA – Daftar harga emas Antam mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1 kg pada perdagangan hari ini, Rabu (4/10/2023). Harga emas batangan naik Rp1.000 menjadi Rp1.040.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp1.000 di level Rp916.000 per gram. Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp570.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp4.975.000, dan 10 gram Rp9.895.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp49.145.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp490.320.000 dan Rp980.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.