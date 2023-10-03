Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Ceban, Cek Daftar Lengkapnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:28 WIB
Harga Emas Antam Turun <i>Ceban</i>, Cek Daftar Lengkapnya
Harga emas antam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (3/10/2023). Harga emas batangan terpantau turun hingga ceban alias Rp10.000, di level Rp1.030.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp13.000 di level Rp915.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp569.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp4.970.000, dan 10 gram Rp9.885.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp49.095.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp489.820.000 dan Rp979.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Halaman:
1 2
