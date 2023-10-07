Ini 3 Sumber Kekayaan Pablo Benua, Hartanya Kalahkan Raffi Ahmad

JAKARTA – Ini tiga sumber kekayaan milik Pablo Benua. Hartanya dapat mengalahkan harta Sultan Andara Raffi Ahmad.

Pria berusia 43 tahun itu merupakan artis paling kaya di Indonesia versi Cydem International Research tahun 2023. Total kekayaannya Pablo Benua mencapai Rp4,7 triliun.

Berikut ini Okezone merangkum beberapa deretan sumber kekayaan Pablo Benua, Jumat (6/10/2023).

1. Bisnis Konstruksi

Pablo Benua menjalankan perusahaan konstruksi bernama CV. Benua Jaya Konstruksi. Perusahaan ini berfokus dalam bidang konstruksi teknik dan konsultasi konstruksi. Bisnis ini membantunya membangun kekayaan.

2. Bisnis Otomotif

Selain konstruksi, dia juga menjalankan bisnis dibidang otomotif dengan IBis Credit Company. Perusahaan tersebut telah dia nahkodai sejak tahun 2010. IBis Credit Company sendiri melayani pembelian kendaraan dengan sistem hak guna pakai.