Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Terbaru Putri Ariani Juara 4 AGT 2023 hingga Hadiah yang Didapat

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |04:03 WIB
5 Fakta Terbaru Putri Ariani Juara 4 AGT 2023 hingga Hadiah yang Didapat
Besaran hadiah yang diterima Putri Ariani juara 4 AGT 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAPutri Ariani meraih juara 4 dalam kontes bergengsi America’s Got Talent (AGT). Meski keluar sebagai juara 4, Putri Ariani berhasil membawa pulang hadiah sebesar USD1 juta atau jika dirupiahkan mencapai Rp14,8 miliar.

Akan tetapi, hadiah yang akan didapat dibayarkan selama 40 tahun dan pemenang menerimanya dalam bentuk uang tunai.

Misalnya, jika pemenang memilih dibayarkan selama 40 tahun maka hadiah yang akan diterima sebanyak USD25 ribu per tahun atau senilai dengan Rp386,8 juta per tahunnya. Sementara jika sang juara memilih hadiah secara keseluruhan, hadiah yang akan didapatkan adalah USD300 ribu yang setara dengan Rp4,4 miliar dan tidak termasuk pajak.

Penampilan Putri Ariani tampak memukau juri hingga penonton dalam final AGT 2023. Dalam gelaran tersebut, Putri berduet dengan Leona Lewis yang membawakan lagu Run. Berkat keikutsertaannya dalam ajang ini, Putri berhasil mengepakkan sayapnya untuk menjadi penyanyi dan memperluas karir di kancah internasional.

Berikut fakta menarik dari Putri Ariani, sang juara 4 America’s Got Talent, dilansir dari berbagai sumber, Minggu (8/10/2023).

1. Pernah menjuarai Indonesia’s Got Talent 2014

Pada saat audisi yang digelar IGT ini Putri berhasil membawakan lagu Beyonce dengan sangat apik. Ajang pencarian bakat yang berhasil membawa Putri pada dunia tarik suara profesional hingga berakhir menjadi juara dalam IGT 2014.

2. Pengisi soundtrack Asian Para Games 2018

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018, Putri terpilih menjadi pengisi soundtrack yang berjudul “Song of Victory”. Lagu ini dibawakan Putri sebagai pembukaan ajang Asian Para Games 2018.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement