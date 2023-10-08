5 Fakta Terbaru Putri Ariani Juara 4 AGT 2023 hingga Hadiah yang Didapat

JAKARTA – Putri Ariani meraih juara 4 dalam kontes bergengsi America’s Got Talent (AGT). Meski keluar sebagai juara 4, Putri Ariani berhasil membawa pulang hadiah sebesar USD1 juta atau jika dirupiahkan mencapai Rp14,8 miliar.

Akan tetapi, hadiah yang akan didapat dibayarkan selama 40 tahun dan pemenang menerimanya dalam bentuk uang tunai.

Misalnya, jika pemenang memilih dibayarkan selama 40 tahun maka hadiah yang akan diterima sebanyak USD25 ribu per tahun atau senilai dengan Rp386,8 juta per tahunnya. Sementara jika sang juara memilih hadiah secara keseluruhan, hadiah yang akan didapatkan adalah USD300 ribu yang setara dengan Rp4,4 miliar dan tidak termasuk pajak.

Penampilan Putri Ariani tampak memukau juri hingga penonton dalam final AGT 2023. Dalam gelaran tersebut, Putri berduet dengan Leona Lewis yang membawakan lagu Run. Berkat keikutsertaannya dalam ajang ini, Putri berhasil mengepakkan sayapnya untuk menjadi penyanyi dan memperluas karir di kancah internasional.

Berikut fakta menarik dari Putri Ariani, sang juara 4 America’s Got Talent, dilansir dari berbagai sumber, Minggu (8/10/2023).

1. Pernah menjuarai Indonesia’s Got Talent 2014

Pada saat audisi yang digelar IGT ini Putri berhasil membawakan lagu Beyonce dengan sangat apik. Ajang pencarian bakat yang berhasil membawa Putri pada dunia tarik suara profesional hingga berakhir menjadi juara dalam IGT 2014.

2. Pengisi soundtrack Asian Para Games 2018

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018, Putri terpilih menjadi pengisi soundtrack yang berjudul “Song of Victory”. Lagu ini dibawakan Putri sebagai pembukaan ajang Asian Para Games 2018.