Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Tenaga Honorer Tak Kena PHK, Tetap Kerja hingga 2024

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |04:42 WIB
4 Fakta Tenaga Honorer Tak Kena PHK, Tetap Kerja hingga 2024
Tenaga honorer tak kena PHK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disahkan dalam sidang Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024. Adapun isi dari rancangan tersebut menyatakan bahwa tenaga honorer atau non ASN tidak boleh di PHK.

Tenaga honorer masih bisa bekerja hingga sampai akhir 2024. Kabar baik tersebut membuat setiap non ASN menjadi bersyukur dan senang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, terkait dengan honorer atau Non ASN, pemerintah akan membuat lebih rigid dalam aturan ini. Sehingga Anas berharap Non ASN dapat terus bekerja.

Berikut Okezone merangkum fakta menarik Tenaga Honorer Tetap Kerja sampai 2024.

1. Putusan dari DPR RI

DPR RI sepakat mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU.

Kesepakatan itu, diambil dalam pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dari putusan tersebut berisikan pemberian insentif khusus bagi ASN yang berada di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177891/pns-IPt4_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176843/rupiah-aXvQ_large.jpg
Apakah PNS yang Dipecat Dapat Uang Pensiunan Tiap Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement