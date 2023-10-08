Mengulik Cara Jaga Bisnis Keluarga hingga Bisa Turun ke Generasi Selanjutnya

JAKARTA - Hadi Cahyadi akhirnya meluncurkan buku terbarunya dengan judul 'Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse' di gedung Universitas Tarumanagara (UNTAR), Minggu pagi (8/10/2023).

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, catatan panjang miliki Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara itu diserbu sejumlah akademisi, praktisi, hingga mahasiswa, pasca peluncuran buku tersebut.

Mereka berbondong-bondong membeli buku yang sudah disedikan panitia di lokasi. Tak hanya itu, para akademisi hingga praktisi rela antri untuk mendapatkan tanda tangan langsung sang penulis.

Dalam buku yang penuh wawasan ini, penulis, Hadi Cahyadi, menggali akar permasalahan dilema universal yang dihadapi oleh pemilik bisnis keluarga, yang dikenal dengan sebutan 'thirdgeneration curse'.

Berdasarkan penelitian yang mendalam dan studi kasus dunia nyata, Hadi menawarkan panduan bagi keluarga yang ingin menjaga warisan dan kepemimpinan mereka melalui generasi.

Poin terpenting dari buku 'Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse' adalah analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga dalam menjaga kepemimpinan hingga generasi ketiga dan seterusnya.