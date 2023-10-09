Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Plt Mentan ke PNS Kementan: Tak Ada Main-Main Lagi!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |15:16 WIB
Plt Mentan ke PNS Kementan: Tak Ada Main-Main Lagi!
Pesan Plt Mentan ke Pegawai Kementan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menegaskan seluruh pegawai Kementerian Pertanian wajib menjaga integritas. Pasalnya, supaya proses kerja transparan dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Arief mengatakan, tidak akan memberikan toleransi jika kedapatan pegawai Kementan melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur maupun melakukan praktik korupsi.

"Ini saya sama Pak Wamen barusan mengumpulkan eselon 1 dan 2 yang ada di Kementan. Nomor satu saya sampaikan zero tolerant score integrity. Jadi sudah tidak ada main-main lagi," ujar Arief di Kantor Pusat Kementan, Senin (9/10/2023).

Arief menegaskan, pihaknya juga tidak segan-segan untuk menindak bawahannya jika terbukti melakukan kesalahan. Hal tersebut juga bagian untuk menjunjung tinggi integritas ASN di lingkup Kementerian Pertanian.

"Per 6 Oktober (ditunjuk sebagai Plt. Mentan) siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas kita akan selesaikan," sambungnya.

Bahkan Arief juga bakal membuat baru pakta integrasi yang akan diberikan kepada seluruh ASN di Kementan. Sebab menurutnya masalah Pertanian ini harus diurus secara serius karena menyangkut urusan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.

