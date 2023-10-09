Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Pangeran Abdul Mateen, Putra Sultan Brunei yang Bakal Menikah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |15:16 WIB
Sumber Kekayaan Pangeran Abdul Mateen, Putra Sultan Brunei yang Bakal Menikah
Abdul Mateen (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang saat ini membuat netizen patah hati. Pasalnya, pangeran dari Brunei Darussalam ini dikenal sebagai pangeran yang sangat kaya raya akan segera menikah pada Januari 2024.

Melansir berbagai sumber, Senin (9/10/2023) Pangeran Abdul Mateen diperkirakan memiliki jumlah kekayaan bersih sekitar USD5 juta atau setara dengan Rp78,4 miliar.

Kekayaan sebanyak itu didapat Pangeran Abdul Mateen dari karirnya sebagai seorang pasukan militer di Brunei Darussalam. Hal itu juga yang menjadikannya sebagai pasukan paling kaya di negeri para sultan itu.

Selain sumber kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang bikin netizen memujinya dia memilikiki wajah tampan.

Pria lahir pada 10 Agustus 1991 punya riwayat pendidikan yang bagus. Dia memulai Kursus Komisioning untuk Perwira Angkatan Darat di Akademi Militer Kerajaan Sandhurst bersama 200 siswa lainnya pada 9 Mei 2010.

Pada 15 April 2011, dirinya kemudian menyelesaikan pendidikannya dengan pangkat pertamanya adalah Letnan Dua. Pangeran Abdul Mateen kemudian diangkat menjadi Letnan Substantif pada 9 Juli 2012.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177253//pangeran-fN8G_large.jpg
Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163336//dpr-XeCH_large.jpg
Puan Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Bahas Isu Perlindungan PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/455/3148505//presiden_prabowo-Vl1H_large.jpg
Segini Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah, Raja Brunei Darussalam dengan Koleksi 7.000 Kendaraan Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138951//presiden_prabowo_subianto_di_brunei_darussalam-tVUL_large.JPG
Prabowo Santap Siang Bareng Sultan Brunei, Diiringi Lagu Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138908//kunjungan_kerja_prabowo_ke_brunei-uwqm_large.JPG
Komitmen Pererat Hubungan Indonesia-Brunei, Prabowo: Kita Satu Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138879//prabowo_dianugerahi_bintang_darjah_kerabat_laila_utama_dari_sultan_brunei-EimM_large.jpg
Prabowo Dianugerahi Bintang Darjah Kerabat Laila Utama dari Sultan Brunei, Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement