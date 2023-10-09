Sumber Kekayaan Pangeran Abdul Mateen, Putra Sultan Brunei yang Bakal Menikah

JAKARTA - Sumber kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang saat ini membuat netizen patah hati. Pasalnya, pangeran dari Brunei Darussalam ini dikenal sebagai pangeran yang sangat kaya raya akan segera menikah pada Januari 2024.

Melansir berbagai sumber, Senin (9/10/2023) Pangeran Abdul Mateen diperkirakan memiliki jumlah kekayaan bersih sekitar USD5 juta atau setara dengan Rp78,4 miliar.

Kekayaan sebanyak itu didapat Pangeran Abdul Mateen dari karirnya sebagai seorang pasukan militer di Brunei Darussalam. Hal itu juga yang menjadikannya sebagai pasukan paling kaya di negeri para sultan itu.

Selain sumber kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang bikin netizen memujinya dia memilikiki wajah tampan.

Pria lahir pada 10 Agustus 1991 punya riwayat pendidikan yang bagus. Dia memulai Kursus Komisioning untuk Perwira Angkatan Darat di Akademi Militer Kerajaan Sandhurst bersama 200 siswa lainnya pada 9 Mei 2010.

Pada 15 April 2011, dirinya kemudian menyelesaikan pendidikannya dengan pangkat pertamanya adalah Letnan Dua. Pangeran Abdul Mateen kemudian diangkat menjadi Letnan Substantif pada 9 Juli 2012.