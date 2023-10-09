Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Pasar Tanah Abang Minta Harga Barang Online Sama dengan Offline

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:21 WIB
Pedagang Pasar Tanah Abang Minta Harga Barang Online Sama dengan Offline
Pedagang Minta Harga Produk Online Disamakan dengan Offline. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang Pasar Tanah Abang berhrap ada pengaturan harga jualan offline dengan produk online. Apalagi setelah TikTok Shop resmi menghapus layanan jual beli pada Rabu 4 Okotber 2023.

Salah satu pedagang Pasar Tanah Abang Rahmi mengungkapkan, ada peningkatan penjualan meski tidak terlalu signifikan. Pasalnya kata selain TikTok masih terdapat e-commerce yang menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang jual.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengatur terkait dengan harga yang ada di layanan jual beli online disamakan dengan harga penjualan offline.

"Harga juga di sesuaikan dengan harga offline. Terus barang impor juga harusnya jangan masuk atau di stop. Karena meraka kan murah," katanya saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Senin (9/10/2023).

Rahmi mengatakan bahwa dengan saat ini dengan kondisi harga yang terlalu jauh antara pejualan online dengan ofline sangat mempengaruhi penghasilannya.

Ia mengatakan dalam sehari ia hanya bisa menghasilkan penghasilan sebesar Rp1,5 juta rupiah. Kondisi ini jauh berbeda ketika sebelum pandemi dan juga bisnis online menjamur. Di mana ia bisa mendapatkan omset paling minim sebesar Rp5 jutaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164956/pasar_tanah_abang-lTxd_large.jpg
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129835/pasar_tanah_abang-W543_large.jpg
Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/320/3079429/pramono-siap-bangkitkan-pasar-tanah-abang-jadi-pusat-grosir-terbesar-di-asia-tenggara-FEESvPPKRQ.jpg
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/455/3048590/pedagang-pasar-tanah-abang-ngeluh-penjualan-turun-terparah-sepanjang-10-tahun-MCsH5FIuC7.jpg
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004675/proyek-pengembangan-stasiun-tanah-abang-ditarget-rampung-akhir-2024-jqNuFzJRVQ.jpg
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditarget Rampung Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995207/3-fakta-pedagang-di-pasar-tanah-abang-ngeluh-omzet-turun-di-lebaran-2024-qFKs0cWfWm.jpg
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement