TikTok Shop Ditutup, Pedagang Pasar Tanah Abang: Alhamdulillah Mulai Ramai

Situasi Pasar Tanah Abang Usai TikTok Shop Ditutup. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Pasar Tanah Abang kini mulai dikunjungi masyarakat yang hendak membeli berbagai pakaian pada hari ini. Meningkatnya kunjungan setelah TikTok Shop resmi ditutup Rabu 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.

Adapun kondisi hari ini jauh berbeda ketika beberapa waktu lalu, di mana kondisi Pasar Tanah Abang sepi pengunjung.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, kondisi ramai pengunjung terjadi pada Blok A lantai LGS Los. Dimana pada lantai tersebut menjajakan grosir fashion remaja, busana kerja, busana Muslim, dan ATM center.

Suasana riuh pedagang menjajakan dagangannya pun begitu lantang terdengar. Hal itu disebabkan banyaknya pengunjung yang lalu - lalang melihat busana yang akan dipinang untuk dibawa pulang.

"Boleh bunda bajunya. Dilihat-lihat dulu saja," riuh pedagang yang menjajakan dagangannya kepada pelanggan, Senin (9/10/2023).

Sementara itu, untuk lokasi Blok A lantai 2 pengunjung juga banyak masyarakat yang hilir mudik melihat-lihat barang jualan.

Kemudian pada Blok B lantai 1 yang berisikan pakaian dalam dan jeans tdak terlalu nampak terlalu padat pengunjung seperti hal nya kondisi di Blok A lantai 2. Hanya sebagai masyarakat yang mengunjungi lantai ini.

Lalu untuk Blok A lantai 7 yang berisikan toko sepatu dan tas nampak sepi dikunjungi oleh masyarakat. Penjaga toko pun hanya duduk di depan toko. Bahkan ada yang asik tiduran.