Lovina Beach Brewery (STRK) Melantai di Bursa, Raup Rp118 Miliar

JAKARTA - PT Lovina Beach Brewery Tbk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini Selasa (10/10/2023). Dalam proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan mencatatkan kelebihan pemesanan atau oversubscribe sebanyak 152 kali.

Sebagai informasi, perseroan menawarkan sebanyak 1,18 miliar saham atau 11,01% dari total modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan mengincar dana sebesar Rp118 miliar.

Perseroan juga menerbitkan sebanyak 3,24 miliar Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp250. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilakukan setiap hari kerja terhitung setelah enam bulan sejak diterbitkan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.

Direktur Utama STRK, Bona Budhisurya mengatakan bahwa aksi korporasi ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai upaya perseroan dalam mengembangkan usaha ke depan. Utamanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

“Selain itu, tujuan perseroan melakukan IPO juga guna untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar perseroan memiliki Good Corporate Governance (GCG) yang baik,” kata Bona dalam keterangan resminya, Selasa (10/10/2023).