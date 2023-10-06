Agro Bahari Nusantara Bakal IPO, Incar Dana Rp50 Miliar

JAKARTA - PT Agro Bahari Nusantara Tbk menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO).

Perseroan menawarkan sebanyak 500 juta saham atau 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor.

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang budidaya tambak udang ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp90-Rp100 per saham.

Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp50 miliar.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 400 juta Waran Seri I atau sebesar 32% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp100-Rp110.

Waran Seri I dapat dilaksanakan sejak enam bulan setelah diterbitkan dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I hingga 12 bulan dari tanggal pencatatan. Adapun, masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024.