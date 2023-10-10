Advertisement
HOT ISSUE

Segini Harga Tiket Tarif Promo Kereta Api Mewah Suite Class

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:23 WIB
Segini Harga Tiket Tarif Promo Kereta Api Mewah Suite Class
Harga Kereta Api Suite Class (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Kereta Suite Class Compartment.

Kereta ini bernuansa mewah dengan menawarkan berbagai fasilitas ekslusif.

 BACA JUGA:

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa pada peluncuran perdana ini, KAI memeberikan tarif promo Kereta Suite Class Compartment untuk periode 10-31 Oktober 2023 dengan harga Rp1.950.000.

Adapun terkait dengan tarif normal yang diberlakukan, Didiek mengatakan bahwa tarifnya tidak akan berbeda jauh dengan saat ini diberlakukan.

"Ini masih promo. Normalnya nanti ada sedikit diatas promo nanti. Ini kita promo diharga Rp1.950.000," kata Didiek di Stasiun Gambir, Selasa (10/10/2023).

 BACA JUGA:

Didiek mengatakan Kereta Suite Class Compartment memang dihadirkan untuk menggaet pangsa pasar masyarakat ekonomi kelas atas.

Adapun pada hari ini okupansi tempat duduknya sudah lebih dari 100 persen.

“Target pasarnya, kita menyasar masyarakat high-end. Saat jni okupansi nya sudah full. Jadi kan ini 16 tempat duduk nah yang sudah pesen 19 jadi ada penumpang yang turun di Jogja. Terus dari Jogja naik lagi jadi itu okupansi dinamis," kata Didiek.

