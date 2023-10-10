Gimana Caranya Pinjam Uang di DANA?

Cara pinjam uang di DANA (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gimana caranya pinjam uang di DANA? Berikut akan dijelaskan dengan lengkap pada artikel ini.

DANA adalah salah satu platform dompet digital yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya menawarkan transaksi non- tunai, e- wallet ini juga menyediakan fitur untuk meminjam uang.

Cara pinjam uang di DANA mudah dan cepat cair. Simak cara pinjam uang di DANA yang lengkap dengan syaratnya berikut ini.

1. Cara pinjam uang di aplikasi DANA premium

Agar bisa meminjam uang di DANA, harus terlebih dahulu melakukan upgrade ke DANA Premium. Jika sudah terdaftar di DANA Premium, bisa mengajukan pinjaman dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

- Buka aplikasi DANA yang sudah premium.

- Klik menu "Minta" atau "Request".

- Klik "Set Amount" untuk menentukan nominal pinjaman.

- Tulis angka nominal, lalu klik "Lanjutkan".

- Muncul kolom "Tulis Catatan" lalu klik "Lewati" atau "Skip".

- Selanjutnya, akan muncul QR Code yang dapat dibagikan link sosial media.

- Perlu diingat, cara ini menggunakan sistem minta uang pinjaman ke pengguna DANA lain melalui media sosial yang kamu miliki, sehingga applikasi DANA hanya jadi perantara.

- Untuk pencairan, kamu bisa menggunakan saldo DANA, atau langsung ke rekening bank dengan memilih "Tambahkan rekening bank" atau "Add to bank account" yang ada di bagian bawah layar.

- Setelah menautkan link DANA ke media sosial, kita tinggal menunggu sampai ada orang yang menawarkan pinjaman online.