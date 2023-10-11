Menparekraf Sandiaga Tekankan Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Ekonomi

BALI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri makan siang bersama para delegasi negara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023.

Dalam kesempatan jamuan makan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Bali pada Rabu (11/10/2023) itu, dirinya menyampaikan banyak hal menarik yang dibahas.

Satu di antaranya adalah deklarasi solidaritas 50 negara dalam menghadapi isu-isu sentral.

Negara-negara tersebut diungkapkannya sepakat untuk berkolaborasi dan berinovasi mengatasi beragam isu penting, seperti penanganan sampah plastik, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga tata kelola dari laut yang lebih baik demi masa depan bersama.

"Juga yang menarik tadi saat makan siang ada dua grup yang mempresentasikan inovasi-inovasi dan kolaborasi yang telah timbul dalam inisiatif anak-anak muda di AIS Forum ini, yaitu pembicaraan mengenai blue ekonomi dan inovasi yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir," ungkap Sandiaga Uno

"Yang terpenting menurut saya ini ada sebuah platform untuk kita saling share best practice untuk kita share ideas and implementation," tambahnya.

Seiring dengan upaya mitigasi perubahan iklim maupun penanganan sampah, hal terpenting yang dibahas dalam KTT AIS Forum 2023 meliputi sustainable tourism.