HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa di Surabaya Banyak Crazy Rich? Inilah Alasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:38 WIB
Kenapa di Surabaya Banyak Crazy Rich? Inilah Alasannya
Ilustrasi untuk jumlah crazy rich di Surabaya yang sangat banyak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kenapa di Surabaya banyak crazy rich kerap jadi pertanyaan wajib bagi banyak orang. Ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia.

Maka dari itu, tidak heran jika Surabaya memiliki beragam lapisan masyarakat yang sekaligus mencakup berbagai kelas ekonomi.

Di mana beberapa di antaranya muncul sebagai keluarga yang memiliki kekayaan berlimpah dan dikenal sebagai "crazy rich".

Selain alasan tersebut, berikut beberapa faktor lain yang menyebabkan kenapa di Surabaya banyak crazy rich dilansir dari berbagai sumber, Rabu (11/10/2023).

5. Letak Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Surabaya berada di lokasi yang strategis dalam sektor perdagangan. Itu karena Surabaya menjadi gerbang penghubung bagian Barat ke Indonesia bagian timur. Karena itulah di Kota Pahlawan memiliki banyak pusat industri. Dengan demikian, perputaran uang di Surabaya begitu kencang.

Halaman:
1 2
