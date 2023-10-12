JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan di ajang Merketeers Editor’s Choice Award 2023. Ajang ini merupakan bentuk penghargaan dewan editor Marketeers kepada merek-merek yang selama setahun terakhir melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dalam pemasaran. Berbagai terobosan tersebut menjadi brand story yang pantas disebarluaskan.
PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan untuk sejumlah program unggulan, yaitu:
1. Turbo Ultimate Experience - Pertamina Grand Prix of Indonesia
Kategori Customer Engagement through Gamification of the Year
2. MyPertamina Tebar Hadiah
Kategori Loyalty Program in Mobile Apps of The Year