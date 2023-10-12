Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Strategi Pemasaran Inovatif Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan Marketeers Editor's Choice Award 2023

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:23 WIB
Strategi Pemasaran Inovatif Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan Marketeers Editor's Choice Award 2023
(Foto: doc. Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan di ajang Merketeers Editor’s Choice Award 2023. Ajang ini merupakan bentuk penghargaan dewan editor Marketeers kepada merek-merek yang selama setahun terakhir melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dalam pemasaran. Berbagai terobosan tersebut menjadi brand story yang pantas disebarluaskan.

PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan untuk sejumlah program unggulan, yaitu:

1. Turbo Ultimate Experience - Pertamina Grand Prix of Indonesia

Kategori Customer Engagement through Gamification of the Year

2. MyPertamina Tebar Hadiah

Kategori Loyalty Program in Mobile Apps of The Year

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/13/3179266//shopee_h2h-vKzm_large.jpg
Penampilan Enerjik Hearts2Hearts di Iklan Shopee 11.11 Big Sale Jadi Favorit Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201//infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178985//purbaya-cvT4_large.jpg
Digugat 1.900 Eks Karyawan BUMN Kertas Leces, Purbaya: Saya Lempar ke Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement