Strategi Pemasaran Inovatif Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan Marketeers Editor's Choice Award 2023

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan di ajang Merketeers Editor’s Choice Award 2023. Ajang ini merupakan bentuk penghargaan dewan editor Marketeers kepada merek-merek yang selama setahun terakhir melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dalam pemasaran. Berbagai terobosan tersebut menjadi brand story yang pantas disebarluaskan.

PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan untuk sejumlah program unggulan, yaitu:

1. Turbo Ultimate Experience - Pertamina Grand Prix of Indonesia

Kategori Customer Engagement through Gamification of the Year

2. MyPertamina Tebar Hadiah

Kategori Loyalty Program in Mobile Apps of The Year