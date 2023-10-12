Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Muamalat Alihkan Fokus ke Pembiayaan Ritel Konsumer

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:25 WIB
Bank Muamalat Alihkan Fokus ke Pembiayaan Ritel Konsumer
Bank Muamalat Alihkan Fokus pada Pembiayaan Ritel Konsumer. (Foto: okezone.com/Bank Muamalat)
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalankan strategi business refocusing dengan fokus pada segmen ritel konsumer. Segmen tersebut dinilai lebih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pionir bank syariah di Tanah Air ini.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan menjelaskan, saat ini porsi pembiayaan di segmen korporasi dan SME masih mendominasi, namun di tahun ini Bank Muamalat mulai menggeser fokus penyaluran pembiayaan ke ritel konsumer.

“Saat ini porsi bisnis di korporasi masih mayoritas, tapi mulai tahun ini pelan-pelan kami switch ke ritel, terutama konsumer dimana segmen korporasi yang akan menjadi entry gate. Secara umum kami akan fokus pada pertumbuhan bisnis yang sehat dan menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan. Caranya dengan melakukan business refocussing. Artinya, kami akan fokus pada segmen dimana Bank Muamalat memiliki kompetensi di dalamnya yaitu ritel konsumer,” ujarnya, Kamis (12/10/2023).

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bank Muamalat berupaya meningkatkan semua aspek layanan, mulai dari proses pengajuan pembiayaan yang mudah, Service Level Agreement (SLA) yang cepat dan tentunya margin yang sangat menarik. Didukung oleh tersedianya pilihan produk-produk perbankan yang berkualitas, variatif dan kompetitif yang ditawarkan.

Adapun jaringan dan distribusi Bank Muamalat juga diselaraskan dengan strategi ritelisasi melalui konversi 27 kantor kas di beberapa wilayah menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dengan demikian, Bank Muamalat akan memiliki 235 jaringan kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia yang akan fokus pada penyaluran pembiayaan atau financing.

Dengan jangkauan yang diperluas dapat memudahkan Bank Muamalat untuk membantu perkembangan sektor kesehatan dan pendidikan yang juga tersebar di seluruh Indonesia, terutama dari kebutuhan akan pembiayaan.

Halaman:
1 2
