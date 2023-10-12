Menko Luhut Sakit, Erick Thohir Ditunjuk Jadi Menko Maritim dan Investasi Ad Interim

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ad interim.

Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir lantaran Luhut Binsar Panjaitan sedang sakit sehingga harus menjalani perawatan.

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Erick Thohir, Menteri BUMN sebagai Menko Marves Ad-interim," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, Rabu (11/10/2023).

Diketahui, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, bahwa saat ini kondisi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah berangsur membaik.