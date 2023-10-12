Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Harga Beras Langgar HET sejak 2017

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:12 WIB
Kenaikan Harga Beras Langgar HET sejak 2017
Harga Beras di Atas Harga Eceran Tertinggi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ombudsman mencatat tren kenaikan harga beras premium dan medium sejak November 2022 hingga saat ini. Malah harganya sudah ada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak 2017.

"Sejak dari 2017 sebenarnya harga beras sudah di atas HET" ujar Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika kepada Okezone.

Menurut Yeka, kenaikan harga beras karena faktor kemarau yang panjang. Karena dengan adanya kemarau panjang ini maka sudah dipasti produksi akan berkurang.

Ditambah lagi karena adanya pengaruh iklim cuaca yang membuat kemarau dengan intinsitasnya lebih dari biasanya.

"Dari dulu, kalau musim kemarau pasti produksi berkurang. Sudah hukum alam itu. Saat Febuari-Juni gabah melimpah, setelahnya berkurang. Ditambah dengan climate change membuat kemarau intinsitasnya lebih dari biasanya," lanjutnya.

Balik lagi itu semua terjadi karena adanya faktor dari ekosistem. Hal ini juga tidak bisa dirubah, tapi yang dapat dilakukan oleh seluruh pemerintah adalah memitihasi semua kemungkinan terburuk yang akan terjadi.

"Yang bisa kita lakukan adalah memitigasi semua kemungkinan terburuk, merespon dengan tindakan konkrit. Dan ombudsman sudah peringatkan kondisi ini sejak Maret lalu," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169742/beras_disalurkan-Jltg_large.jpg
Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement