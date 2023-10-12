Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Maskapai Buka Rute Penerbangan ke Guangzhou dan Singapura

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:41 WIB
Alasan Maskapai Buka Rute Penerbangan ke Guangzhou dan Singapura
Alasan Maskapai Buka Penerbangan ke Singapura (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Alasan maskapai penerbangan buka rute penerbangan ke Guangzhou dan Singapura. Pembukaan rute penerbangan ke Guangzhou dan Singapura dilakukan oleh TransNusa Aviation Mandiri (TransNusa).

Maskapai membuka dua rute terbaru, yaitu Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN) dan Jakarta (CGK)-Singapura (SIN). Kedua rute ini akan mulai dilayani dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pertengahan November 2023.

Rute penerbangan Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN) akan dimulai pada 16 November 2023 dan penerbangan Jakarta (CGK)-Singapura (SIN) pada 20 November 2023.

"TransNusa melihat besarnya minat masyarakat dalam memilih Guangzhou dan Singapura sebagai destinasi liburan akhir tahun bersama keluarga," kata Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Kedua kota ini terkenal menawarkan keajaiban budaya, daya tarik wisata, dan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan.

1 2
