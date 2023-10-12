Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Stok Pupuk Jelang Musim Tanam Akhir 2023?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:09 WIB
Bagaimana Stok Pupuk Jelang Musim Tanam Akhir 2023?
RI pastikan pupuk jelang musim tanam akhir 2023 aman. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Plt. Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi memastikan stok pupuk di Kabupaten Karawang cukup untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas menjelang Masa Tanam I yang akan mulai pada bulan November 2023.

"Sehingga nanti di masa panen Musim Tanam I kurang lebih Maret-April 2024, produktivitas harus tinggi. Dulu kan saya bilang bahwa produksi padi kurang, karena Bapak Presiden Jokowi perintah untuk menjadi Plt Mentan untuk memastikan produksi. Nah, ini salah satu caranya yang kita lakukan hari ini," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10/2023).

 BACA JUGA:

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi nasional, Kementan bersama Pupuk Indonesia akan menambah alokasi pupuk subsidi dan nonsubsidi sesuai dengan kebutuhan petani ke seluruh daerah di Indonesia.

"Saya mau semua kios seluruh Indonesia sama seperti kios di Karawang ini. Saya akan berkunjung ke NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia harus punya hal yang sama. Pupuk sebelum November-Desember 2023 pupuk harus ada di tempat. Masalah pupuk kita selesaikan segera," tuturnya.

 BACA JUGA:

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyebutkan pihaknya mendukung penuh upaya Kementan dalam penyediaan pupuk menjelang musim tanam.

Selain menyediakan pupuk bersubsidi sesuai alokasi pemerintah, Pupuk Indonesia juga akan menjaga ketersediaan pupuk non-subsidi.

