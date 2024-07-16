Advertisement
HOT ISSUE

Luhut Ungkap Temuan Baru, Cabai-Bawang Bisa Panen 2 Minggu Sekali

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:22 WIB
Luhut Ungkap Temuan Baru, Cabai-Bawang Bisa Panen 2 Minggu Sekali
Luhut Ungkap Temuan Varietas Baru Cabai. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim telah berhasil ditemukan varietas baru untuk komoditas cabai dan bawang.

Varietas tersebut merupakan hasil penelitian yang dikembangkan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH) di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Melalui varietas tersebut, tanaman bawang dan cabai bisa melakukan panen setiap 2 minggu sekali.

"Kita berkolaborasi dengan IPB, dengan BRIN, itu saya kira mereka sudah mulai men-genome, kemarin mereka tunjukan ke saya begitu juga dengan cabai, bawang. Nanti cabai dan bawang itu dibikin misalnya 2 minggu akan ada yang dipanen," kata Luhut mengutip unggahan resmi di akun instagram resmi miliknya, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, penemuan varietas baru ini akan berdampak positif terhadap para petani secara langsung. Sebab menurutnya, para petani ini bisa terus memproduksi dan akan mendapatkan pemasukan setiap 2 minggu sekali.

"Dengan demikian petani akan menikmati nilai tambah yang lebih bagus, kemudian bibit, itu akan memuat lebih baik lagi," kata Luhut.

"Saya cukup takjub ketika digambarkan apa yang akan mereka lakukan kedepannya untuk merekayasa bibit menggunakan teknologi genomic/rekayasa genetika yang diterapkan pada bibit tanaman di TSTH nantinya, sambungnya.

Luhut mengatakan rekayasa genetik yang dilakukan kepada cabai dan bawang, akan dikembangkan pada beberapa komoditas pangan lainnya sehingga bisa menghasilkan kualitas panen yang bagus kedepannya.

"Saya berharap seluruh daerah di tanah air bisa merasakan manfaat teknologi rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas hasil pangan di daerah masing-masing," kata Luhut.

