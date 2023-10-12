MotoGP Mandalika 2023, Menparekraf Sandiaga Targetkan Ekonomi RI Ngegas

JAKARTA - Menteri Prariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Uno berharap ajang balapan motor MotoGP pada 13-15 Oktober 2023 dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Sandiaga mengatakan bahwa hadirnya MotoGP Mandalika tahun lalu telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp8 triliun dan juga 30 ribu pekerjaan bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Diharapkan pada ajang tahun ini terjadi peningkatan sebesar 10 hingga 15 persen terhadap ekonomi kreatif.

"Tahun lalu itu dampaknya di atas Rp8 triliun untuk ekonomi bukan hanya NTB tapi ekonomi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan sektor ekonomi terkait lainnya dan ada lebih dari 30 ribu lapangan kerja yang tercipta. Tahun ini targetnya lebih baik, dengan peningkatan 10-15 persen," kata Sandiaga usai menjadi pembicara kunci acara "Blue Ocean Strategy Fellowship", di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Adapun dia menjelaskan bahwa saat ini persiapan ajang MotoGP Mandalika sudah mencapai 100 persen. Dia berharap ajang tersebut terlaksana dengan lancar.

Sementara itu terkait dengan penjualan tiketnya, Sandiaga optimis bahwa tiket yang disediakan akan habis.

"Tapi kami yakin capaiannya bisa lebih baik dari capaian tahun lalu," katanya.