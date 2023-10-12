Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MotoGP Mandalika 2023, Menparekraf Sandiaga Targetkan Ekonomi RI Ngegas

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:14 WIB
MotoGP Mandalika 2023, Menparekraf Sandiaga Targetkan Ekonomi RI <i>Ngegas</i>
Menparekraf Sandiaga Uno berharap ajang MotoGP Mandalika 2023 bisa bawa dampak ekonomi RI. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Prariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Uno berharap ajang balapan motor MotoGP pada 13-15 Oktober 2023 dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Sandiaga mengatakan bahwa hadirnya MotoGP Mandalika tahun lalu telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp8 triliun dan juga 30 ribu pekerjaan bagi masyarakat.

 BACA JUGA:

Diharapkan pada ajang tahun ini terjadi peningkatan sebesar 10 hingga 15 persen terhadap ekonomi kreatif.

"Tahun lalu itu dampaknya di atas Rp8 triliun untuk ekonomi bukan hanya NTB tapi ekonomi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan sektor ekonomi terkait lainnya dan ada lebih dari 30 ribu lapangan kerja yang tercipta. Tahun ini targetnya lebih baik, dengan peningkatan 10-15 persen," kata Sandiaga usai menjadi pembicara kunci acara "Blue Ocean Strategy Fellowship", di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Adapun dia menjelaskan bahwa saat ini persiapan ajang MotoGP Mandalika sudah mencapai 100 persen. Dia berharap ajang tersebut terlaksana dengan lancar.

Sementara itu terkait dengan penjualan tiketnya, Sandiaga optimis bahwa tiket yang disediakan akan habis.

"Tapi kami yakin capaiannya bisa lebih baik dari capaian tahun lalu," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement