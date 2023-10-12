Begini Bentuk Rumah di Ibu Kota Nusantara

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan komposisi hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terbagi menjadi 85% berbentuk vertikal dan 15% tapak.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan hunian vertikal di IKN Nusantara terbangun pada area-area yang berdekatan dengan pusat kegiatan.

"Artinya, semakin dekat suatu area dengan pusat kegiatan, maka hunian yang dibangun semakin padat (sehingga dibangun hunian vertikal)," katanya dikutip Antara, Kamis (12/10/2023).

Dengan demikian, jarak tempuh masyarakat ke pusat kegiatan dapat diakomodasi dengan transportasi publik, berjalan kaki, atau bersepeda. Hal ini selaras dengan konsep Kota 10 Menit atau 10 Minutes City.

Silvia menambahkan IKN menerapkan konsep transformasi bermukim, di antaranya dengan perubahan paradigma dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien, dengan beberapa cara yakni tinggal di hunian vertikal, sehingga akan tercipta hunian dan kepadatan yang ideal.