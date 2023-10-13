Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bocoran Saham yang Bisa Terbang di Perang Israel vs Hamas

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:04 WIB
Bocoran Saham yang Bisa Terbang di Perang Israel vs Hamas
Saham yang Terbang di Perang Israel dan Hamas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bocoran saham yang bisa terbang di perang Israel vs Hamas. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas mengakibatkan dampak ekonomi terutama pada saham sektor migas.

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023), konflik yang kini terjadi di Timur Tengah membuat harga minyak mengalami perubahan. Harga minyak mentah WTI dan Brent mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Hal tersebut terlihat pada Senin 9 Oktober 2023, bahwa harga minyak WTI melonjak sebesar 4,34% ke posisi USD86,38 per barel. Sementara harga minyak Brent melesat 4,22% ke posisi USD88,15 per barel.

Kemudian, pada Rabu 11 Oktober 2023, harga minyak Brent dan WTI terkoreksi sebesar 2% lebih.

Berikut ini terdapat daftar bocoran saham yang bias terbang di Perang Israel vs Hamas, antara lain:

Halaman:
1 2
