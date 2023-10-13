Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Sebut Wanita di Indonesia Punya Kesempatan Jadi Pemimpin Ekonomi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:49 WIB
Sri Mulyani Sebut Wanita di Indonesia Punya Kesempatan Jadi Pemimpin Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal wanita di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap kesetaraan gender, termasuk dengan memastikan setiap wanita memiliki kesempatan pada sektor perekonomian.

“Pemerintah Indonesia siap untuk terus bekerja di dalam dan luar negeri untuk memastikan semua wanita memiliki kesempatan untuk berkembang dalam sektor keuangan, UMKM, serta perekonomian global,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Jumat (13/10/2023).

Menurutnya, wanita merupakan komponen sangat penting perekonomian Indonesia, di mana sekitar 53,13% angkatan kerja di Indonesia adalah wanita.

Namun, sekitar 60% dari jumlah tersebut berada di sektor kerja informal, s

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah membuat berbagai langkah-langkah konkret terkait pengarusutamaan gender.

Halaman:
1 2
