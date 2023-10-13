Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Lunasi Utang Pinjol yang Menumpuk

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |04:43 WIB
Cara Lunasi Utang Pinjol yang Menumpuk
Cara Lunasi Utang Pinjol. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman Online (Pinjol) sangat mempermudah kehidupan seseorang untuk mendapatkan uang.

Berikut ini akan dibahas beberapa cara yang dapat digunakan oleh pengguna pinjol untuk mengantisipasi penumpukan utang pinjol. Berkaitan dengan hal tersebut seorang pengguna pinjol harus memiliki strategi dan disiplin keuangan yang baik. Pasalnya, dalam prosesnya memang akan memerlukan waktu dan upaya yang cukup panjang.

Sehingga, bersabar dan berkomitmen menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Jika memungkinkan, hindari masuk ke dalam utang baru agar kondisi keuangan di masa depan bisa menjadi lebih baik.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi utang pinjol yang numpuk.

1. Evaluasi Utang Anda

Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pencatatan mengenai semua utang dan melakukan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan termasuk bunga yang harus dilakukan dan waktu jatuh temponya pembayaran.

Dengan cara ini akan membantu pengguna pinjol untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan yang sedang dihadapi.

2. Prioritaskan Utang dengan Bunga Tertinggi

Fokuslah pada membayar pinjaman dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Hal tersebut juga akan membantu untuk mengurangi beban bunga yang harus dibayarkan.

3. Buat Anggaran

Membuat rencana anggaran bulanan yang rinci dapat mempermudah pengelolaan pendapatan dan pengeluaran seseorang dalam hal ini adalah pengguna jasa pinjol. Dalam pembuatan anggaran ini pastikan memasukkan dana untuk membayar utang.

4. Kurangi Pengeluaran

Melakukan identifikasi mengenai pengeluaran harian dan bulanan yang sekiranya dapat dikurangi, seperti makan di luar, hiburan, atau belanja yang tidak perlu. Dengan demikian, alokasi uang untuk membayar utang menjadi lebih banyak.

Halaman:
1 2
